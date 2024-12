Redução de jornada com fim da escala 6x1 será tema de audiência na Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta terça-feira (3), uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho das Propostas de Emenda à Constituição da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

A proposta da vereadora Luiza Ribeiro (PT), que reduz a carga horária dos servidores municipais para seis horas diárias, limitada a 30 horas semanais também será discutida na audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, presidida pela vereadora, em parceria com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o movimento Vida Além do Trabalho (VAT).

“A redução da jornada é fundamental para equilibrar a vida profissional e pessoal dos trabalhadores. Além de beneficiar a saúde física e mental, pode trazer maior eficiência para o serviço público e para as empresas. É nosso dever como legisladores abrir espaço para essa discussão e construir soluções que atendam às demandas da sociedade,” afirmou a vereadora Luiza Ribeiro.

Países como Bélgica e Alemanha já adotaram semanas de trabalho mais curtas. Com 103,6 milhões de trabalhadores ocupados no Brasil e um índice de desemprego de 6,2%, o menor em anos, e para os autores das propostas, a redução da jornada amplia o bem-estar social.

A audiência reunirá mais de 40 sindicatos, três centrais sindicais, oito federações, além de representantes da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho.

A Câmara Municipal fica localizada na Av. Ricardo Brandão, 1600 - Vila Manoel da Costa Lima.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também