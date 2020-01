Reforma nos terminais de ônibuis terá início nesta quarta

A Prefeitura de Campo Grande inicia a reforma dos terminais de ônibus Júlio de Castilho, Bandeirantes e Guaicurus, nesta quarta-feira (8). No começo, a reforma provocará alteração no tráfego de veículos apenas no Terminal Júlio de Castilho, o menor dos três. O custo total das reformas ficará em R$ 2.087.903,84 redução de 11,94% sobre o preço de referência.

Uma das plataformas do Júlio de Castilho ficará interditada, provocando alterações no embarque e desembarque dos ônibus, que estará concentrado na plataforma maior. Já os terminais Bandeirantes e Guaicurus não sofrerão alterações porque a obra começará pela parte externa.

A reforma possibilitará maior conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo urbano, com readequação de toda a estrutura. A instalação de bicicletários será uma inovação, trazendo para Campo Grande uma intermodalidade comum em outros centros. Os usuários poderão se deslocar de bicicleta até os terminais, onde poderão deixá-las com segurança, até o retorno para casa.

Ainda estão previstas intervenções para adequar os terminais às normas de acessibilidade, com banheiros para pessoas com necessidades especiais, rampas e piso tátil.

Outra licitação

Será a primeira reforma geral dos terminais de transbordo do transporte coletivo. O investimento previsto é de R$ 3.117.259.73, em dois lotes de obras. O lote 1, no valor de R$ 2.242.090,42, abrangerá as intervenções nos terminais Aero Rancho, General Osório e Nova Bahia e outro de R$ 804.969,81, referente as adequações nos pontos de integração Hércules Maymone, Moreninha e Terminal Morenão.

Estão em andamento outros dois lotes de licitação para reformas dos terminais Morenão, Aero Rancho, General Osório, Nova Bahia e nos terminais de integração Hércules Maymone e Moreninha.

