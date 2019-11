Prefeitura publica licitação para reformas em terminais

Edital de licitação da reforma de quatro terminais e dois terminais de integração foi publicado na edição desta segunda-feira (18) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). O investimento previsto é de R$ 3.117.259,73 em dois lotes de obras.

O lote 1, no valor de R$ 2.242.090,42, abrangerá as intervenções nos terminais Aero Rancho, General Osório e Nova Bahia e outro de R$ 804.969,81, é referente às adequações nos pontos de integração Hércules Maymone, Moreninha e Terminal Morenão. As empresas interessadas em participar da concorrência terão até o dia 13 de dezembro para apresentar as propostas.

O projeto, que contemplará também os terminais Bandeirantes, Guaicurus e Julio de Castilho objeto de outra licitação (em fase de homologação), inclui a reforma dos banheiros, instalação de bebedouros, revisão das instalações elétricas, hidráulicas, plano de segurança contra incêndio e pânico, cobertura e reforço do piso rígido do pátio. Também está prevista a pintura geral, troca dos bancos, sala para descanso dos funcionários, área para estacionamento de bicicleta com 44 vagas.

Serão construídas guaritas para os guardas municipais ou seguranças e grades móveis para o fechamento dos terminais durante a madrugada, quando não há circulação de ônibus, para evitar a ação de vândalos. Serão feitas adequações para acessibilidade, piso tátil, banheiros e bebedouros adaptados.

Neste novo lote de reformas, o maior investimento será feito no Terminal General Osório (R$ 804.969.81), seguindo-se o Aero Rancho (R$ 790.099.27) e Nova Bahia (R$ 537.511,34) .

No ponto de integração Hércules Maymone serão aplicados R$ 412.796,42, já no ponto de integração da Moreninha, R$ 355.950,67. No Terminal Morenão, que será ampliado com recursos do Projeto de Mobilidade Urbana, estão programados reparos, orçados em R$ 63.277,11.

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) esta é a primeira vez, em 25 anos, que os terminais passarão por uma ampla reforma. O investimento total vai chegar a quase R$ 5 milhões.

