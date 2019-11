"Revitalização fortalecerá economia”, diz Reinaldo sobre a 14 de Julho

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), também prestigiou a inauguração da 14 de Julho que acontece na noite desta sexta-feira (29). Para ele, a revitalização fortalecerá a economia da capital, além de gerar mais empregos.

O campo-grandense e gestor estadual falou da importância histórica da via e lembrou que comemorou a criação de Mato Grosso do Sul exatamente naquele local. “Eu me lembro de quando eu era estudante, com 14 anos, no ano de 1977 e vim para avenida comemorar a divisão do Estado. E aqui foi um local onde sempre foram realizadas grandes comemorações as grandes festas”, lembrou Reinaldo.

“E o local passou por um período de transformação e agora a gente devolve a 14 totalmente modelada e com certeza aqui será um shopping a céu aberto que é o que todos nós esperamos trabalhamos para isso o governo a prefeitura”, frisou.

Azambuja disse que a população criticou a reforma da via, mas para ele, valeu a pena entregar uma obra que é fruto de uma grande parceria. “E esse é o caminho para fortalecer a cidade e o comércio gerando empregos”, finalizou.

