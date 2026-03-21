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Show do Guns N' Roses terÃ¡ operaÃ§Ã£o com forÃ§as de seguranÃ§a e logÃ­stica especial na Capital

PÃºblico deve chegar cedo ao autÃ³dromo, que deve receber atÃ© 40 mil pessoas

21 marÃ§o 2026 - 16h11Sarah Chaves
A operação contará com apoio da PRF, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal.A operaÃ§Ã£o contarÃ¡ com apoio da PRF, PolÃ­cia Militar, PolÃ­cia Civil e PolÃ­cia Federal.   (DivulgaÃ§Ã£o)

A estrutura, o esquema de segurança e a logística de acesso são os principais pontos de atenção para o show do Guns N' Roses em Campo Grande. O produtor Valter Júnior, da Santo Show, detalhou neste sábado (21), como será a operação no Autódromo Internacional Orlando Moura, que vai receber até 40 mil pessoas no dia 9 de abril.

Segundo ele, a montagem exige a criação de uma estrutura completa em um espaço que hoje não conta com infraestrutura. “Aqui não tem nada. A gente vai ter que investir em hidráulica, elétrica, estrutura… tudo. É um descampado”, afirmou.

O projeto prevê sistemas de energia e abastecimento de água, além de áreas de apoio ao público, como pontos de hidratação e espaços de recepção para quem chegar antes da abertura dos portões. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é receber 40 mil pessoas, para garantir conforto e controle do evento.

Na segurança, a operação contará com apoio da PRF, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal.

O acesso ao autódromo, às margens da BR-262, é um dos principais desafios. Com expectativa de grande fluxo de veículos e pessoas, a orientação é chegar cedo para evitar congestionamentos. A organização ainda avalia a venda antecipada de estacionamento e possíveis melhorias no entorno.

A movimentação já impacta a rede hoteleira e o comércio da cidade, com público vindo de outros estados e até de países vizinhos.

Valter Júnior destacou ainda o potencial do evento para colocar Campo Grande no circuito de grandes shows. “Eu acredito que daqui 100 anos as pessoas vão falar do que aconteceu aqui.”

A apresentação deve ter longa duração. A banda tem feito shows de 2h30 até três horas na atual turnê.

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