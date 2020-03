“Sou forte”, é a justificativa de 39% dos que não se preocupam com coronavírus

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (25) um levantamento que revela o comportamento do sul-mato-grossense diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em um dos itens, o entrevistado foi questionado se está tomando alguma preocupação em relação ao coronavírus. 76,41% responderam que sim, 18,06 que não e 5,53% não souberam ou não responderam.

Com base na pergunta acima, foram feitas uma série de questionamentos divididos nas respostas sim ou não. Quem respondeu que sim, se preocupa com a pandemia, foi questionado sobre as precauções que está tomando. A maioria dos entrevistados lavam as mãos e rosto com água e sabão; também maioria, passa álcool em gel nas mãos e usam máscaras, pouco menos evita encontrar outras pessoas e grupos. Veja o resultado completo:

Quem respondeu que não está preocupado com o vírus, foi questionado o motivo. Os que lideram a pesquisa são os que se dizem “fortes”, seguidos dos que acreditam que não pegarão a doença. Existem aqueles que acreditam que a doença nunca chegará à cidade e que é coisa da china, eles estão em terceiro lugar, seguidos dos que acreditam que a doença não passa de uma mentira. Veja o resultado completo.





Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 24 de março de 2020, em 20 municípios do Estado, incluindo Campo Grande. Ao todo, 1.700 pessoas foram entrevistadas. A pesquisa é do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevista por telefone. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro foi de 2.5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Deixe seu Comentário

Leia Também