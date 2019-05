Suposto Ovni e luzes eram de exercício militar da FAB

Saiba Mais Geral Vídeo - Ovni é visto e registrado por moradores de Aquidauana

As luzes misteriosas que surgiram no céu de Aquidauana e o suposto Objeto Voador Não Indentificado (Ovni) que sobrevoou a região na noite desta quarta-feira, foram resultados do Exercício Operacional Tápio (EXOP Tápio), realizado por Militares da Força Aérea Brasileira (FAB). De acordo com a assessoria de imprensa da Ala 5, em Campo Grande, o “rastro” de fogo nada mais era do que flares, pequenos explosivos liberados pelas aeronaves para enganar mísseis guiados pelo calor.



Conforme o site O Pantaneiro, os artefatos são feitos de material inflamável e emitem luz parecida com fogos de artifício ou sinalizadores. Quando lançados pelo piloto, a alta temperatura atrai o míssil que não consegue atingir a aeronave.



Participam do EXOP Tápio esquadrões aéreos das aviações de Transporte, Caça, Asas Rotativas, Reconhecimento e Busca e Salvamento, além do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR), da Brigada de Defesa Antiaérea (BDAAE) e dos Grupos de Defesa Antiaérea (GDAAE). Este ano, a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro também estão envolvidos no exercício que está sendo finalizado.



Ontem a noite, moradores ficaram intrigados com a quantidade de luzes no céu e chegaram a acreditar em disco voador. Diversas imagens e vídeos circulam nas redes sociais.

