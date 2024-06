SUV de luxo fica destruída após incêndio ao lado do Rádio Clube Campo

Um Fiat Freemont, SUV de luxo, ficou totalmente destruída após ser consumida por um incêndio no início da noite desta quinta-feira (20) na Avenida Toros Puxian, ao lado do Rádio Clube Campo, na região da Vila Morumbi, em Campo Grande.

Informações colhidas pelo JD1 Notícias no local apontam que o fogo começou repentinamente no veículo, mas detalhar as causas que levaram ao incêndio ainda são incertos.

Segundo relatado pelo Corpo de Bombeiros, devido as altas chamas e a intensidade, o incêndio acabou atingindo uma área de mata que pertence ao Rádio Clube Campo. Porém, após um trabalho rápido e a utilização de 700 mil litros de água, o fogo foi controlado.

Não havia ninguém pelo local quando os militares chegaram.

Inicialmente houve a informação de que uma pessoa estaria morta dentro do veículo, porém, tudo não passou de uma informação falsa.

