Tempestade que derrubou árvores e alagou ruas teve 220 mil descargas elétricas

Campo Grande passou por horas difíceis na tarde de ontem (9), com a chegadas de chuvas e ventos fortes que arrancaram árvores e destelhou casas. Principais vias da capital, como Avenida Afonso Pena, Avenida Ceará, Eduardo Elias Zahran, Ernesto Geisel e até mesmo, pontos da Avenida Júlio de Castilho, ficaram alagadas com a intensidade da água.

Além disso, mais de 30 bairros foram atingidos com a queda parcial de energia. De acordo com a Energisa, em razão das 220 mil descargas atmosféricas, a rede elétrica foi drasticamente afetada e o número de equipes nas ruas foram dobrados para reestabelecer os serviços. "Em menos de 10 horas, a concessionária já restabeleceu mais de 70% o fornecimento de energia para os clientes"

Os bairros parcialmente atingidos devido a quedas de galhos de árvores ou outros objetos lançados pelos ventos foram: Jardim São Lourenço, Pioneiros, Parque Residencial Rita Vieira, Alves Pereira, Universitário, Tiradentes, Cruzeiro, Chácara Cachoeira, São Francisco, Chácara dos Poderes, Vila Nasser, Jardim Autonomista, Santo Amaro, Jardim dos Estados, Coronel Antonino, Chácara das Mansões ,Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, Parque do Lageado, Mata do Segredo, Jardim Centro Oeste, Vila Sobrinho, Vila Santo Antônio, Conjunto Residencial Mata do Jacinto, Monte Castelo, Jardim Panamá, Moreninha, Jardim Paulista, Núcleo Industrial, Nova Lima, Conjunto Aero Rancho, Jardim Noroeste, Vila Taveirópolis, Conjunto Jose Abrão e Jardim Seminário.

A Concessionária orienta para que a população mantenha distância de cabos e fios. "Diante dessas situações de temporais, pode haver curto-circuito e rompimento de cabos que, ao cair ao solo, podem estar energizados. A orientação é: mantenha a distância. Não se aproxime em hipótese alguma e acione a Energisa".

Pela cidade

No Parque das Nações Indígenas, uma árvore caiu próximo a administração do local. O lago delimitado pela Rua Antônio Maria Coelho, ao norte, pela Avenida Afonso Pena, ao sul, pelas Ruas Ivan Fernandes Pereira e Prof. Luís Alexandre de Oliveira (via parque) transbordou, fazendo a água invadir a rua

Euler

Na Avenida Euler de Azevedo, uma mulher ficou ilhada dentro do carro na via inundada. Em um vídeo encaminhado para o JD1 Notícias, a mulher implora por socorro ao perceber que seu carro não teria como sair.

Mato Grosso

Na região do Jardim dos Estado, um leitor enviou imagens das ruas Espírito Santo com Mato Grosso completamente inundadas



As avenidas Afonso Pena, Ceará, Eduardo Elias Zahran, Ernesto Geisel e até mesmo, pontos da Avenida Júlio de Castilho, ficaram alagadas com a intensidade da água.

