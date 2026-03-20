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Todos em Ação leva mais de 300 serviços gratuitos ao Parque do Lageado neste sábado

O mutirão será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, reunindo atendimentos em diferentes áreas para a população

20 março 2026 - 14h42Taynara Menezes
Ação ocorrerá neste sábadoAção ocorrerá neste sábado   (Foto: Divulgação)

Todos em Ação vai levar mais de 300 serviços gratuitos no bairro Parque do Lageado neste sábado (21). O mutirão será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, reunindo atendimentos em diferentes áreas para a população.

Entre os serviços disponíveis estão emissão e encaminhamento de RG e Carteira de Trabalho, alistamento militar e atualização do Cadastro Único. Também haverá orientações sobre programas sociais, como Bolsa Família e Passe Livre, além da emissão de credenciais para idosos e Cartão SUS.

Equipes da Vigilância Sanitária e do Procon, em âmbito municipal e estadual, estarão no local prestando atendimento e esclarecimentos.

Nesta edição, o evento contará com um ponto de coleta de resíduos, permitindo o descarte correto de materiais como papel, papelão, plástico, vidro e medicamentos vencidos.

A programação inclui ainda serviços de saúde animal, com vacinação de cães e gatos, atendimentos veterinários, exames clínicos e agendamento de castração. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais e cópias.

Serviço
Mutirão “Todos em Ação” – Parque do Lageado
Data: 21 de março (sábado)
Horário: 8h às 12h
Local: Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli
Endereço: Rua Lúcia dos Santos – Parque do Lageado

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