Todos em Ação leva mais de 300 serviços gratuitos ao Parque do Lageado neste sábado

Todos em Ação vai levar mais de 300 serviços gratuitos no bairro Parque do Lageado neste sábado (21). O mutirão será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, reunindo atendimentos em diferentes áreas para a população.

Entre os serviços disponíveis estão emissão e encaminhamento de RG e Carteira de Trabalho, alistamento militar e atualização do Cadastro Único. Também haverá orientações sobre programas sociais, como Bolsa Família e Passe Livre, além da emissão de credenciais para idosos e Cartão SUS.

Equipes da Vigilância Sanitária e do Procon, em âmbito municipal e estadual, estarão no local prestando atendimento e esclarecimentos.

Nesta edição, o evento contará com um ponto de coleta de resíduos, permitindo o descarte correto de materiais como papel, papelão, plástico, vidro e medicamentos vencidos.

A programação inclui ainda serviços de saúde animal, com vacinação de cães e gatos, atendimentos veterinários, exames clínicos e agendamento de castração. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais e cópias.

Serviço

Mutirão “Todos em Ação” – Parque do Lageado

Data: 21 de março (sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli

Endereço: Rua Lúcia dos Santos – Parque do Lageado

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