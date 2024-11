Veja a data de pagamento da folha e 13° salários dos servidores estaduais

O salários dos ervidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul (MS) referente à folha de novembro será depositado na segunda-feira (2), conforme anúncio da Diretoria Executiva do Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS).

O recurso estará disponível em conta no dia seguinte, terça-feira (3).

Já o 13º salário será depositado na segunda-feira (9) e os servidores já podem sacar no dia seguinte, terça-feira (10).

Este ano também não houve antecipação do 13º no meio do ano. "Portanto, a gratificação natalina será paga no seu valor integral".

