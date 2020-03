Vídeo - Marquinhos anuncia que kit alimentação começa a ser distribuído na segunda

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O prefeito de Campo Grande Maquinhos Trad (PSD-MS) publicou no perfil do Facebook a montagem dos kits merenda que serão entregues às famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) a partir de segunda-feira (23) na capital.

Com vários kits já prontos ao fundo do vídeo, Marquinhos explicou que serão entregues às famílias inscritas no Bolsa Família.

O objetivo da ação é ajudar na alimentação das crianças durante o período de suspensão das aulas. Trad re

Na publicação, as opiniões são divididas entre a população elogiar o prefeito e agradecer pela iniciativa e alguns pontuam que não é mais que a obrigação do parlamentar.

Deixe seu Comentário

Leia Também