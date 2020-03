O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a compra emergencial de cinco mil kits de testes para o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18) pela secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone, durante entrevista coletiva online, transmitida por meio das redes sociais do Governo de Mato Grosso do Sul.

Segundo Mayome, assim que foi autorizada a compra a Secretaria entrou com os procedimentos legais para adquirir o material. “É um processo burocrático, mas a partir dessa determinação, estamos reunindo esforços para que esse material chegue o mais rápido possível no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de MS) para que possamos continuar a entregar os resultados o mais cedo possível”, disse.

Christine ainda adiantou que o Ministério da Saúde enviou para o Estado outros 120 testes, além dos 240 destinados anteriormente. Segundo ela, a carga deve chegar a Mato Grosso do Sul até a próxima sexta-feira (20).

O teste para diagnóstico da Covid-19 é realizado exclusivamente em casos de pacientes considerados graves ou profissionais de saúde que mantém contato com pacientes confirmados e que apresentem os sintomas, seguindo o protocolo determinado pelo do Ministério da Saúde.

