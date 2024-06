Viu o Hulk? Família procura por filhote de Pitbull que sumiu no Jardim Sayonara

Um filhote de Pitbull, chamado Hulk está desaparecido desde ontem (23). Ele sumiu no bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande. A família está com Hulk há pouco tempo, e ele pertence ao pequeno Samuel, de 9 anos. O cachorrinho é branco com marrom.

"Pegamos ele esses dias e meu filho já se apegou muito com ele. Meu filho está doente, precisamos encontrar. Nos ajude!", pediu família.

Hulk ainda é pequeno e os tutores acreditam que alguém o pegou para cuidar. "Se alguém pegou, nos devolva, por favor. Meu filho está doente", finalizou.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da cachorra Hulk, podem entrar em contato pelo número (67) 99349-8920. Ajude a encontrar!

