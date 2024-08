À espera de frente fria, MS enfrenta calor extremo nesta quarta-feira

Mato Grosso do Sul segue enfrentando o calor extremo dia após dia e a quarta-feira (21) não será diferente. Isso porque a tendência é que as temperaturas continuem próximas aos 40°C e a sensação térmica ultrapasse essa marca em algumas cidades.

Porém, ainda nesta semana, os sul-mato-grossenses irão ganhar um 'refresco', pois entre sexta-feira (23) e o sábado (24), a chegada de uma frente fria muda totalmente o clima e o calor que existe até então, sumirá por alguns dias.

Enquanto isso não acontece, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica a continuidade do tempo firme com sol e poucas nuvens. As condições meteorológicas previstas, de tempo estável, ocorrem devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

Aliado ao tempo quente e seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 8-20%.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 22°C e máximas de 38°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 26°C e máximas de 41°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 22°C e máximas entre 41°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 25°C e máximas de 38°C.

