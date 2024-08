Agosto começa com calor 'nas alturas' e tempo bastante seco em MS

O mês de agosto começa assim como julho terminou: com calor intenso de até 38°C e tempo bastante seco em Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira (1°), a umidade relativa do ar também ficará abaixo dos padrões, permanecendo entre 10% e 30%, dificultando a respiração da população.

Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 15°C e máximas de 32°C para as regiões sul e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 17°C e máximas de 38°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 18°C e máximas de 36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 19°C e máximas de 34°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (leste/nordeste) com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também