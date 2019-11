Altas temperaturas e clima seco predominam nesta terça-feira

A previsão do tempo para esta terça-feira (19), em Campo Grande é de temperaturas quentes e clima predominantemente seco. O calor deve continuar durante o dia todo aumentando gradualmente a umidade relativa do ar e nebulosidade nos próximos dias, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campo Grande clima permanece estável e a máxima pode chegar a 34ºC nesta terça, enquanto a mínima fica na casa dos 23ºC. Tempo será parcialmente nublado durante a tarde com possibilidade de chuvas isoladas. Umidade do ar na capital varia entre 35% a 70%.

No interior do Mato Grosso do Sul (MS), máxima pode atingir os 39°C e mínima fica em 20ºC, com baixa umidade do ar, que pode chegar a 25% nesta manhã, colocando em risco a saúde da população.



Pancadas de chuva com trovoadas devem retornar de maneira mais generalizada sobre o Estado a partir de quarta-feira (20), por enquanto a probabilidade de chuva fica concentrada nas regiões Centro-norte e Pantanal.

Evite doenças por baixa umidade

Para evitar desconfortos e perigos provocados por massas de ar quentes e secas evite ficar muito tempo exposto ao ar-condicionado, consuma muito líquido;Prefira praticar exercícios físicos no início da manhã ou no final do dia, evite o fim de tarde;Também é recomendável usar hidratantes corporais

