Até logo, frio! Temperaturas voltam a subir e Capital deve registrar 30ºC esta semana

Podem colocar os casacos para lavar e dar um descanso para eles. Isso porque a frente fria começa a ir embora entre esta terça (16) e quarta-feira (17), em Campo Grande. Para os próximos dias a previsão indica máximas de 30ºC e mínimas de 18ºC na Capital.

Saiba Mais Geral Tempo quente e seco da próxima semana pode aumentar os incêndios no Pantanal

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a previsão para a semana é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade e temperaturas em elevação em Mato Grosso do Sul. "Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, com valores entre 15-35%. Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiro e/ou neblinas".

Em Campo Grande, ao londo da semana, são esperadas mínimas entre 16-18ºC e máximas entre 27-30°C. Neste período, as temperaturas estarão em elevação.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 14-19°C e máximas entre 27-32°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-16°C e máximas entre 28-32°C.

Além disso, o ar volta a ficar seco e esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Tempo quente e seco da próxima semana pode aumentar os incêndios no Pantanal

Deixe seu Comentário

Leia Também