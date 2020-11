Aumento das temperaturas e baixa umidade do ar marcam esta quarta-feira

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), a previsão para esta quarta-feira (25) é de céu claro e sem probabilidade de chuva em Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas podem variar entre 20 °C a 39 °C.

Devido à baixa umidade do ar, estimada entre 35% a 70%, ao longo do dia, a recomendação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

A segunda maior cidade do Estado, Dourados, marca máxima de 36°C e em Campo Grande, a máxima deve ser de até 34°C, com mínima estimada em 22°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também