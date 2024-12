Avanço de frente fria pode causar mais chuvas em MS nesta quinta-feira

Após o Natal, o tempo sul-mato-grossense deve mesclar entre momentos de sol e chuvas a qualquer momento do dia, principalmente nas regiões centro e norte do Estado. Isso ocorre devido o avanço de uma frente fria, causadora dessas mudanças rápidas no clima.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), com o avanço da frente fria, as chuvas devem se concentrar nas regiões centro-norte, noroeste, leste e nordeste. Ainda, o deslocamento de cavados favorece a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 26-30°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-31°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-29°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

