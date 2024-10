Brasil terá o maior volume de chuva dos últimos seis meses nos próximos dias

Após vários dias marcados por calor e tempo seco, o país deve registrar o maior volume de chuva dos últimos seis meses nos próximos dias, com os temporais atingindo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo o Climatempo, uma combinação de sistemas meteorológicos deve mudar o tempo na região, principalmente a atuação de um cavado – áreas alongadas de baixa pressão, que vai ajudar na formação de nuvens de tempestade – e a passagem de duas frentes frias.

O tempo instável já marca presença. Nesta sexta-feira (11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para fortes tempestades em vários estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

Em MS, que é um dos afetados pelo fenômeno, existem chances de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h e risco de queda de granizo.

