Calor segue sem dar trégua e cidades podem atingir 41°C nesta terça em MS

Algumas cidades de Mato Grosso do Sul estarão podendo registrar temperaturas máximas de até 41°C nesta terça-feira (20), muito em virtude da forte onda de calor que atinge a região neste mês de agosto.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica a continuidade do tempo firme com sol e poucas nuvens. As condições meteorológicas previstas, de tempo estável, ocorrem devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

Aliado ao tempo quente e seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 8-20%.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 22°C e máximas de 38°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 26°C e máximas de 41°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 22°C e máximas entre 41°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 25°C e máximas de 38°C

