Campo Grande amanhece escura e com muita chuva

Prevista para acontecer já alguns dias, a tão aguardada chuva refrescou as primeiras horas desta terça-feira (7) em Campo Grande e com uma intensidade diferente do habitual.

Alternando momentos mais intensos e com garoas finas, a chuva despencou ainda na madrugada. O tempo fechado já indicava que vinha mais água pela frente. E veio.

Por volta das 6h da manhã, a cidade estava escura por conta das nuvens extremamente carregadas e o que era para ser dia, foi substituído por um "clima noturno".

A chuva atinge todas as regiões da cidade. De acordo com a meteorologia, a tendência é que a terça-feira seja de chuva sem trégua.

A máxima está prevista para 27°C e a mínima deve ficar na casa dos 20°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também