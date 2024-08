Campo Grande pode registrar menor mínima do ano no sábado

A esperada frente fria chegou ao Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (08). Para Campo Grande, são esperadas a mínima de 18ºC e a máxima de 26ºC, sendo que na quarta-feira (07), a temperatura ficou entre 23ºC e 34ºC.

No sábado (10), Campo Grande pode ter a menor mínima de 2024, 6°C. Até agora, está sendo a de 9ºC, registrada em 16 de julho.

Essa frente fria, que está provocando essa virada no tempo em Campo Grande, também chegou em São Paulo e mais Estados do Centro-Sul do Brasil.

De acordo com a Climatempo, ela vai trazer queda brusca de temperaturas, incidindo em recordes de frio para o ano em diversas cidades brasileiras no próximo fim de semana. Também há possibilidade de chuva congelada e pequena chance de neve no Sul do País.

O ar frio de origem polar entrou primeiro na região Sul, avançando em direção ao Sudeste e parte do Centro-Oeste do país.

Veja os outros possíveis recordes de frio do ano para o fim de semana:

São Paulo

No sábado e domingo (11), Dia dos Pais, pode ser registrada a menor mínima do ano, 9ºC e 7ºC, respectivamente. Menor mínima até agora são os 10,8ºC de 29 de maio.

Rio de Janeiro

No sábado pode ser registrada a menor temperatura máxima do ano. E no domingo, pode ser registrada a menor mínima do ano, que até agora é de 11,9ºC de 20 de julho, e menor máxima é 21,1°C de 1º de julho.

Curitiba

No sábado, pode ser registrada a menor mínima do ano na cidade, 2 ºC. Até o momento, é a de 2,6ºC de 30 de junho.

Florianópolis

Também no sábado pode ser registrada a menor mínima do ano, 6ºC, que até agora são 6,5ºC, de 1º de junho.

