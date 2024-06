Campo Grande tem máxima de 31ºC para este sábado

Este sábado (22), é de tempo estável em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas para hoje são altas, podendo chegar a 34ºC.

A umidade relativa do ar fica na faixa entre 15% e 40%, com destaque para as regiões do Bolsão, Pantanal e Centro-Norte.

Já em Campo Grande, os termômetros marcam 21ºC pela manhã, e atingem a máxima de 31ºC ao longo do dia. Em Dourados, a mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 33ºC. Enquanto que em Ponta Porã amanhece com 19°C e chega aos 29°C nos horários mais quentes.

Na região Leste, a mínima em Anaurilândia é de 20°C e a máxima de 33°C. Paranaíba tem mínima de 17°C e máxima de 32°C, já em Três Lagoas os valores variam entre 20°C e 33°C.

Na região Norte, Coxim inicia o dia com 17°C e registra 34°C à tarde. Aquidauana e Corumbá, na região pantaneira, atingem máximas semelhantes de 34°C, com mínimas de de 19°C e 23°C, respectivamente. No Sudoeste, a temperatura em Porto Murtinho inicia em 24°C e sobe até os 35°C ao longo deste sábado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também