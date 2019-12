Capital terá ceú aberto e tempo estável nesta terça-feira

Saiba Mais Clima Tempo será nublado com chuvas isoladas nesta segunda-feira

A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado nesta terça-feira (24), com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas nas regiões centro-norte e extremo nordeste do Estado. Nas demais áreas o sol aparece entre poucas nuvens, de acordo com o Centro de Monitoramento, do Tempo e do Clima (Cemtec).

Para Campo Grande o tempo será claro com névoa úmida pela manhã e sem previsão de chuva máxima pode chegar a 30°C e mínima a 18°C.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul e podem variar entre de 15 °C a 36 °C. A umidade relativa do ar estará alta com variação entre 35% a 100%.

Para as outras regiões a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer. O sol aparece entre poucas nuvens, as temperaturas se elevam mais significativamente durante o dia e a umidade do ar estará mais baixa no período da tarde

Saiba Mais Clima Tempo será nublado com chuvas isoladas nesta segunda-feira

Deixe seu Comentário

Leia Também