Tempo será nublado com chuvas isoladas nesta segunda-feira

A massa de ar seco que avança sobre o Estado, nesta segunda-feira (23), deixará a região sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul com baixa probabilidade de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), porém outras regiões não serão afetadas.

Para Campo Grande, temperatura máxima prevista é de 27°C e mínima de 20°C. A umidade do ar na capital varia entre 70% a 90%, estando ideal e fora da zona de risco à saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Tempo será parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas.



A previsão para o interior do estado é de nublado a parcialmente nublado com névoa úmida pela manhã e pancadas de chuva a tarde, exceto no sul e sudoeste, máxima pode chegar a 32°C e mínima deve ficar na casa dos 17°C, com possível declínio à noite.

As regiões leste, centro-norte e Pantanal terão tempo estável com possibilidade de chuva entre tarde e noite. A umidade do ar nessas regões fica entre 40% a 95%, podendo gerar ventos fortes durante o dia.

