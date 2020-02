Capital terá temperaturas amenas neste sábado, aponta Inmet

A previsão do tempo para este sábado (29), no Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado a claro. A área de instabilidade continua atuando no nordeste e extremo norte do Estado, promovendo pancadas de chuva com trovoadas durante o final de semana.

Para Campo Grande a previsão é de temperaturas amenas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima deve chegar a 27°C e a mínima fica em 20°C. Tempo será parcialmente nublado na capital e umidade relativa do ar varia de 75% a 95%.

Para Mato Grosso do Sul, as chuvas estão previstas para o norte e nordeste e pode atingir os municípios de Coxim e Sonora. A temperatura máxima no Estado pode atingir os 35°C e a mínima entra em declínio podendo chegar a 17°C.

Os menores registros de calor acontecerão nas mesoregiões sul e sudoeste, onde a temperatura não passa dos 26°C, de acordo com o Inmet.

Veja como será o clima em outras cidades:

