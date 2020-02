Defesa Civil emite alerta de chuvas e ventos fortes para a capital

A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu alerta na tarde desta quarta-feira (26) de chuvas intensas em diversas regiões do Estado, com ventos de até 60 km/h. O aviso foi disparado aos números cadastrados no serviço de alerta por SMS.

No alerta enviado, as chuvas serão em diversos pontos chegando a marca de 50 milímetros. Já os ventos podem chegar até a velocidade de 60 quilômetros por hora.

Existe o baixo risco de queda de árvores com a força do vento e também pouca probabilidade de descargas elétricas durante as chuvas. Entretanto, a Defesa recomenda que o cidadão evite áreas e vias que alaguem com facilidade.

Esse alerta se aplica aos municípios de Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida Do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos Do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ribas Do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel Do Oeste, Terenos, Três Lagoas e Água Clara.

SMS

Para receber esses alertas pelo celular, basta enviar o CEP de interesse para o número 40199.

