Céu nublado nesta segunda-feira no estado

Segunda-feira (14) seguirá com condição céu parcialmente nublado a passando a nublado a partir da tarde em pontos isolados possibilitado as pancadas de chuvas ocorrerem em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 50% a 95% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20°C a 36°C.

Confira no mapa





