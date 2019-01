Previsão de pancadas de chuva com fortes ventos nesta sexta

Na noite de quinta-feira (11), fortes ventos que assolaram os municípios de Corumbá e Ladário e foram registradas três quedas de árvores localizadas: rua João B. Motta , Loteamento Pantanal (entre José Fragelli e Ciriaco de Toledo), rua D. Pedro I , Nsa. Sra. de Fatima e Alameda Breno de Medeiros.

E de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de sol e calor deve predominar com pancadas de chuvas ocorrem principalmente à tarde. Chove forte em pontos isolados da tarde para inicio da noite. Temperaturas se mantêm elevadas, a máxima é de 37ºC no estado.

Em Mato Grosso do Sul, o céu permanece parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isolada no norte do estado, onde pode chover forte . Nas demais áreas parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas à tarde.

Confira o mapa

