Clima amanhece ameno, mas temperaturas voltam a subir em MS

A rápida passagem de uma frente fria deixa as manhãs mais amenas em Mato Grosso do Sul, mas a tendência é que a partir desta terça-feira (2), as temperaturas voltem a subir gradativamente em algumas regiões, afastando completamente o tempo frio que permaneceu presente durante o fim de semana.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável com sol e poucas nuvens, onde mais um dia não há previsão de chuva para as principais regiões, principalmente Corumbá, que enfrenta os incêndios florestais.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 16°C e máximas de 32°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas de 16°C e máximas de 31°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 17°C e máximas de 29°C.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 15-30%.

Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

