Com tempo seco, sexta-feira promete ser de calorão em MS

O tempo seco, estável e quente deve ser predominante nesta sexta-feira (19), que levará o mesmo prognóstico para o final de semana em Mato Grosso do Sul. Outro ponto preocupante para a meteorologia é a questão da baixa umidade relativa do ar, que poderá ficar entre 15% e 35%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o destaque da previsão para o final de semana é o tempo seco, com sol e poucas nuvens.

Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas, porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação.

Um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco inibe a formação de nuvens e chuva no Estado e haverá predomínio de ar seco.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 24-30°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 17-22°C e máximas entre 27-32°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-16°C e máximas entre 32-34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 15-17°C e máximas entre 28-30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também