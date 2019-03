Dia amanhece ensolarado e com previsÃ£o de pancadas de chuva durante a tarde

A quinta-feira (7) amanheceu com céu ensolarado e o dia pode ser de calor forte, mas tempo ainda permanece instável na capital e no estado. A previsão aponta pancadas de chuvas com ventos fortes, trovoadas e possível granizo em quase todas as regiões do MS

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem subindo em todo estado e o clima fica mais quente nos próximos dias. Em Campo Grande, a mínima é 22ºC e a máxima é 32ºC, já no MS fica na casa dos 20ºC a 36ºC.

