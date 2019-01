Clima instável no estado nesta sexta

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (4), as pancadas de chuva ocorrem com trovoadas isoladas, por conta do tempo quente e úmido. Hoje ocorrerão pancadas isoladas de chuva em grande parte do estado. Mas, na faixa leste essas pancadas tem o potencial de serem fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Em Campo Grande ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, no centro-norte, leste e nordeste; nas demais áreas do estado ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde. As temperaturas ficam entre 22ºC e 35ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também