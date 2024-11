Dia de Finados terá tempo instável e previsão de tempestade em MS

O Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), será marcado pelo tempo instável em Mato Grosso do Sul com previsão de chuvas intensas em diferentes regiões, que podem virar tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), essa situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. A formação de áreas de baixa pressão atmosférica deve favorecer esta instabilidade em todo Estado.

Em Campo Grande, as temperaturas podem variar entre 23°C e 30°C. Enquanto isso, as regiões sul, leste e sudeste as mínimas ficam entre 21-23°C e as máximas chegam a 28-34°C. Já no sudoeste e Pantanal variam entre 24-27°C e 29-35°C. No Bolsão e norte ficam entre 21°C e 35°C.

Confira no mapa:

