Dia mais frio da semana será quarta-feira, com previsão de 6ºC

Mato Grosso do Sul iniciou a semana com temperaturas elevadas e tempo firme em todas as áreas, porém, a previsão aponta mudanças a partir desta terça-feira (13).

Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do MS, Franciane Rodrigues, a queda na temperatura permanecerá até quinta-feira (15). “A quarta-feira promete ser o dia mais frio da semana, com possibilidade de geadas isoladas na região sul”, afirmou.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no dia mais frio da semana as temperaturas podem variar de 6ºC a 31ºC, no estado, e na capital, entre 14º a 27º.

A expectativa é que o tempo fique instável com condição de céu parcialmente nublado a nublado e com possíveis chuvas isoladas apenas nas regiões oeste e sul de Mato Grosso do Sul. As demais áreas seguirão sem expectativa de chuva.

Deixe seu Comentário

Leia Também