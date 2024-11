Domingo será calor em todas as regiões de Mato Grosso do Sul

O domingão (24) amanheceu com céu aberto em todo Mato Grosso do Sul e o dia deve ser de bastante calor em todas as regiões do Estado, principalmente na região norte e pantaneira, onde os termômetros ultrapassam os 35°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma pressão atmosférica elevou as temperaturas no últimos dias, quando também pôde-se sentir a umidade relativa do ar mais baixa.

Por conta disso, as máximas permanecem bastante elevadas, mas não é descartada a possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas em alguns municípios de MS.

Em Campo Grande, o dia começou com mínima de 23°C e máxima de 32°C, assim como em Corumbá, Camapuã, Paranaíba e Ponta Porã. Já em Aquidauana, Três Lagoas, Iguatemi e Anaurilândia, os termômetros podem alcançar os 34°C.



Porto Murtinho será a cidade mais quente do Estado neste domingo, com mínima de 24°C e máxima de 36°C.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também