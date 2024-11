Domingo será de muito sol e calor de 38°C em Mato Grosso do Sul

O sol saiu ‘estralando mamona’ e deve continuar desta forma ao longo deste domingo (10), em grande parte de Mato Grosso do Sul. Mas, ainda assim, alguns locais podem apresentar variação de nebulosidade.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que irá favorecer o tempo quente e seco no estado.

Por conta disso, as temperaturas podem atingir até 38°C, principalmente nas regiões pantaneira e sudoeste. A umidade relativa do ar acaba variando entre 20 e 40%.

Apesar de ter amanhecido meio ‘fresco’, com mínimas variando entre 20 e 23°C, as temperaturas máximas podem variar entre 32 e 34°C nas regiões sul, leste e sudeste do estado. Na área pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23 e 26°C e máximas entre 36 a 38°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21 e 23°C e máximas entre 30 e 35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21 e 23°C e máximas entre 32 e 34°C.

Confira no mapa:

