Domingo será de poucas nuvens e temperatura de até 33ºC

A previsão do tempo indica continuidade de altas temperaturas neste domingo (4), com possibilidades de chuvas para algumas regiões do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as condições de tempo quente e seco predominam no estado com previsão de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-30%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. As amplitudes térmicas podem atingir mais de 20°C de no mesmo dia, em algumas regiões do estado.

São previstas temperaturas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 34-37°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 17-21°C e máximas entre 32-36°C.

Há probabilidade para ocorrência de chuvas de até 40 mm, com acumulados maiores nas regiões sudoeste/oeste, extremo sul e sudeste do estado.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-34°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também