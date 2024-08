Ela chegou: Alívio para campo-grandenses, chuva aparece em regiões da Capital

Já antecipada pela previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a chuva já começou a cair de maneira mais moderada em alguns bairros de Campo Grande na manha desta quinta-feira (8).

Aliada a chuva, também está prevista uma queda de temperatura durante o período noturno e principalmente na madrugada de sexta-feira (9).

Populares da região Jardim Bela Vista, Lagoa Park, Estrela Dalva e Miguel Couto já viram os primeiros pingos.

A mudança significativa no clima já vinha sendo alertada pelo Cemtec desde a semana passada, com aumento considerável de nebulosidade e probabilidade de chuvas em várias regiões

