Frente fria chega trazendo possibilidade de chuva para parte de MS

A aproximação da frente fria prevista para essa sexta-feira (23), traz consigo a possibilidade da chegada das chuvas em parte de Mato Grosso do Sul. Isso porque a meteorologia aponta para aguaceiro nas regiões sul e sudoeste.

A mudança no tempo carrega também a expectativa de colocar fim no intenso calorão, mas também apaziguar as chamas dos incêndios florestais, que atingem não apenas Campo Grande, mas várias regiões do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a sexta-feira será marcada por contraste térmico no estado, enquanto na região sul a temperatura máxima será de 18°C em Ponta Porã, por outro lado, na região norte em Coxim, a máxima será de 34°C.

"Deverá ocorrer temperaturas mínimas invertidas devido à passagem da frente fria, ou seja, a mínima não ocorre nas primeiras horas do dia, mas sim ao longo do dia após passagem do sistema meteorológico", diz o Cemtec.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 14-18°C e máximas entre 22-26°C para as regiões sul e sudoeste. Nas regiões pantaneira, norte e bolsão esperam-se mínimas entre 19–22°C e máximas entre 25-38°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de 28°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também