Frente fria passageira 'resfria' temperaturas nesta quinta-feira em MS

Rápida e passageira. Essa será a frente fria que atuará nesta quinta-feira (5) em Mato Grosso do Sul, trazendo um leve resfriamento nas temperaturas máximas e até nas mínimas em algumas cidades. O fenômeno não terá força suficiente para reduzir drasticamente os termômetros como em outras ocasiões recentes.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento), o avanço da frente fria originária do sul do país trará leve queda nas temperaturas, podendo ser sentida, mas não findando o calor extremo que faz nos últimos dias em virtude da onda de calor.

Com isso, a previsão aponta tempo estável, com sol e aumento de nebulosidade e com probabilidade para chuvas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

Em relação às temperaturas, nas regiões sul, sudoeste e leste as mínimas variam entre 12-17°C e máximas de até 26°C. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 20-22°C e máximas de até 29°C.

Para as outras regiões do estado, são previstas mínimas entre 19-22°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínimas de 19°C e máximas de até 30°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%, principalmente nas regiões norte e bolsão.

Os ventos atuam entre o quadrante oeste e sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

