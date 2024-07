Frente fria se intensifica e chuva vira aliada no frio em MS

A frente fria segue se instalando de vez em Mato Grosso do Sul nesta semana e prova disso é que a terça-feira (9), promete ser ainda mais fria com a possibilidade da continuidade das chuvas tanto na Capital, como em algumas cidades do sul e sudeste do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), espera-se nebulosidade e aumento nas condições de chuva ao longo do dia, além de ser registrado uma pequena amplitude térmica devido ao avanço do ar frio.

Essa condição e o tempo nublado, ajuda na diminuição das temperaturas e consequentemente, deixa a sensação de mais frio nas cidades.

Estão previstas temperaturas mínimas de 6°C e máximas de 10°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 5°C. No município de Corumbá, as temperaturas mínimas variam de 11°C e máximas de 22°C.

Para as regiões norte e bolsão o tempo deve ficar mais firme com aberturas de sol e aumento de nebulosidade. Não se descartam chuvas de intensidade fraca. Em relação às temperaturas, esperam-se mínimas de 13°C e máximas de 23°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 10°C e máximas de 15°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

