Frente fria segue presente e semana começa com temperaturas baixas em MS

A frente fria segue atuando em Mato Grosso do Sul, prova disso que as temperaturas mínimas seguem abaixo dos dois dígitos em várias regiões e mesmo com a previsão de sol, o clima não consegue ter forças suficientes para fazer as temperaturas máximas subirem nesta segunda-feira (12).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica sol e variação de nebulosidade, com tempo estável e sem qualquer previsão de chuva.

Além disso, os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo desta segunda-feira, com valores entre 30-50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 8°C e máximas de 24°C para as regiões sul, leste, sudoeste e sudeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas de 12°C e máximas de 25°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 11°C e máximas de 28°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 9°C e máximas de 24°C.

