Frio começa a se afastar e calor volta a aparecer em MS nesta terça

A frente fria que se instalou na última semana em Mato Grosso do Sul, começa a se afastar e com isso, o calor passa a dar as caras novamente a partir desta terça-feira (27) em algumas regiões do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação devido ao tempo estável, com aparição do sol e pouca variação da nebulosidade.

Com isso, apenas a região sul pode ficar com máximas consideradas amenas, já que os termômetros podem permanecer em 24°C em boa parte do dia.

Já nas regiões pantaneira e sudoeste as máximas tendem a chegar até 31°C e mínimas entre 14-17°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 10-17°C e máximas de até 34°C.

Em Campo Grande, mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também