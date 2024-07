Frio continua pela manhã e máximas começam a subir em MS

Mato Grosso do Sul passará a viver nos próximos dias com dois cenários diferentes, isso porque as manhãs e noites continuarão frias, enquanto o período da tarde apresentará a elevação das temperaturas máximas, trazendo de volta aquela sensação de calor, como acontece já nesta segunda-feira (15).

Pelo apresentação dos sistemas meteorológicos, a expectativa é que o frio começa a diminuir sua intensidade entre segunda e terça-feira (16), quando a frente fria passa a se dissipar e nesse intervalo de mudança, o sol e o tempo firme voltam a ficar presentes.

Porém, existe a possibilidade que já na próxima semana, o tempo frio volte com outra frente fria trazendo queda, de novo, nas temperaturas mínimas e máximas.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 7-11°C e máximas entre 14-20°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 10-13°C e máximas entre 19-22°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 13-17°C e máximas entre 26-29°C.Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 11-13°C e máximas entre 21-24°C.

