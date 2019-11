AGORA - Fumaça sobre Campo Grande pode ter vindo do incêndio no Pantanal

A nuvem de fumaça que está neste momento sobre Campo Grande pode ter vindo do incêndio no Pantanal.

Ao JD1 Notícias, o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Fábio Catarinelli, disse que possivelmente a fumaça veio da região do Passo do Lontra, no Pantanal de Corumbá.

A região é a que apresenta maior número de focos de queimadas, como mostra o gráfico abaixo.

