Imunidade tá em dia? Após marcar calorão de 41°C, MS terá frio de 5°C nesta semana

Apesar do calorão que Mato Grosso do Sul vem enfrentando, o frio deve voltar até a quinta-feira (22), derrubando as temperaturas de 41,2°C para 5°C, formando a famosa ‘gangorra térmica’, ocasionada quando temperaturas altas e baixas oscilam em um curto espaço de tempo.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), de hoje (19) até quinta-feira (22), o tempo deve seguir firme, com muito sol e poucas nuvens, devido a atuação de uma massa de ar quente e seca sobre o estado. Ao longo desses quatro dias, são esperadas temperaturas acima da média, com valores viando entre 37°C e 41°C, o fenômeno aponta que está acontecendo uma onda de calor no meio do inverno. Além das altíssimas temperaturas, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10 e 20%

Porém, já na tarde e noite de quinta, os sul-mato-grossenses começam a sentir o tempo mudando, por conta do avanço de uma frente fria, que irá aumentar a nebulosidade e derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul. Em alguns cantos, como o sul, sudeste e sudoeste, devem ter pancadas de chuvas isoladas.

As menores temperaturas associadas a esta frente fria deverão ocorrer entre o domingo (25) e o sábado (26), com valores variando entre 5 e 7°C principalmente na metade sul do MS. Pontualmente, podem ocorrer em algumas cidades temperatura mínima abaixo de 5°C.

Apesar de ser afetada pelo frio, as temperaturas mínimas em Campo Grande não devem ficar abaixo de 10°C, uma vez que a previsão indica que a Capital deve ter máximas de até 28°C durante a passagem dessa frente fria.

Alerta – Esta condição meteorológica prevista, de tempo muito quente e muito seco, tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Além disso, essas condições extremas impactam na saúde humana e no meio ambiente. Por isso, recomenda-se que a população não ateie fogo em vegetação ou outros materiais, em nenhuma situação, pois as condições climáticas são favoráveis à ocorrência de incêndios.

