Inmet emite aviso de queda de temperatura de até 5°C no Estado

Saiba Mais Clima Capital terá dia chuvoso com céu nublado, diz Inmet

O Instituto Nacional De Meteorologia (Inmet), publicou um aviso de queda de temperatura em Mato Grosso do Sul, neste terça-feira (2), com previsão de durar até o período noturno.

De acordo com o aviso, as áreas afetadas são as regiões Leste, Sul, Sudoeste, Pantanal e Centro-Norte, onde a temperatura pode sofrer um declínio de 3°C e 5°C.

Os municípios que mais sofrem essa variação são principalmente, Corumbá, Miranda, Ivinhema, Campo Grande, Ivinhema, Jardim, Bataguassu e Sete Quedas.

O tempo estará mais seco e com baixa umidade do ar à tarde, próxima aos 35% no norte, onde a possibilidade de chuva é pequena.

Em Campo Grande dia permanece nublado e com pancadas de chuva, com mínima prevista para 15°C.

Veja a área onde está previsto as quedas de temperatura

Connfira as previsões de temperatura no mapa abaixo:

Saiba Mais Clima Capital terá dia chuvoso com céu nublado, diz Inmet

Deixe seu Comentário

Leia Também